Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое
15:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит, передает корр. ТАСС с места событий.
Первое с июля прошлого года совместное мероприятие лидеров стран пройдет в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole ("Метрополь").
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