Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит, передает корр. ТАСС с места событий.

Первое с июля прошлого года совместное мероприятие лидеров стран пройдет в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole ("Метрополь").

