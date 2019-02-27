Земля может остаться без слоисто-кучевых облаков

15:12 Источник: Эхо Москвы

В ближайшее 100 лет Земля может остаться без слоисто-кучевых облаков, защищающих нашу планету от перегревания. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на выводы группы учёных Калифорнийского технологического института. Они говорят, что когда концентрация углекислого газа превысит определённый показатель, облака начнут необратимо разрушаться, что приведёт к резкому потеплению океана. Это грозит мощнейшими природными катаклизмами, массовым вымиранием животных и растений.

Впрочем, другая группа учёных заявила, что эти выводы несколько спекулятивны. Эхо Москвы

