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НОВОСТИ

Белоруссия попросила у РФ кредит на $600 млн

16:12 27.02.2019 Источник: RNS

Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить кредит для рефинансирования долга на $600 млн. Об этом журналистам рассказал белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает «БелТА».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято», — заявил Ермолович. RNS

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