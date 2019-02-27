Белоруссия попросила у РФ кредит на $600 млн

16:12 Источник: RNS

Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить кредит для рефинансирования долга на $600 млн. Об этом журналистам рассказал белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает «БелТА».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято», — заявил Ермолович. RNS

