На пастора в ЮАР подадут в суд из-за фальшивого воскрешения
15:32 27.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Несколько бюро похоронных услуг в ЮАР заявляют, что намерены подать в суд на самопровозглашенного "пророка", который утверждает, что ему удалось воскресить умершего, так как он использовал их услуги.
В интернете распространилась видеозапись, на которой пастор Альф Лукау, глядя на открытый гроб, в котором лежит человек, громко восклицает: "Восстань!", - и "усопший" вдруг поднимается.
Бюро похоронных услуг говорят, что их ввели в заблуждение, иначе бы они в этой церемонии не принимали участия.
Процедура "воскрешения" произошла у входа в церковь пастора Лукау неподалеку от Йоханнесбурга. Одни пользователи соцсетей смеются над пастором, другие его осуждают.
"Чудес на бывает", - заявил в интервью государственному телеканалу представитель Комиссии поддержки и защиты прав культурных, религиозных и языковых общин. - Их придумывают в попытке заполучить деньги от людей в безвыходном положении".
Три бюро похоронных услуг заявили, что обращаются в суд для защиты своей репутации, так как пастор арендовал их катафалк, гроб и прочие необходимые для похорон аксессуары. Русская служба Би-би-си
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