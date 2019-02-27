Два БТР и четыре легковых автомобиля столкнулись в центре Курска

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковушек произошло сегодня днем в Курске", - сказал собеседник агентства. Как добавил источник, военная техника следовала колонной, бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.



В управлении МЧС по региону ТАСС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

