Два БТР и четыре легковых автомобиля столкнулись в центре Курска
16:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковушек произошло сегодня днем в Курске", - сказал собеседник агентства. Как добавил источник, военная техника следовала колонной, бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.
В управлении МЧС по региону ТАСС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
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