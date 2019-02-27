Названа основная причина смерти женщин в России

17:00

Основной причиной смерти женщин в России являются новообразования. Об этом говорит статистика Росстата, с которой ознакомился RT По этой причине в 2017 году умерли 19,6 тыс. женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет). В этот класс заболеваний входят злокачественные и доброкачественные образования органов и тканей.

От болезней системы кровообращения скончались 18,9 тыс. женщин. На третьем месте — внешние причины (15,8 тыс.). К ним, в частности, относятся несчастные случаи, нападения и ДТП.



Далее в списке основных причин смерти идут болезни органов пищеварения (9,2 тыс.), инфекционные и паразитарные заболевания (8,1 тыс.). Болезни органов дыхания поразили более 2,5 тыс. женщин.

