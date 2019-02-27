Отмена на Украине статьи УК о незаконном обогащении грозит безвизовому режиму с ЕС

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Конституционного суда Украины отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении может привести к пересмотру введенного в свое время для украинских граждан упрощенного визового режима со странами Евросоюза. С таким предупреждением выступила в среду председатель Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Очевидно, что такое решение судей Конституционного суда ставит под угрозу безвизовый режим, поскольку эта статья УК была одним из требований при предоставлении Украине облегченного визового режима", - заявила она.



"Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения, отнюдь не в интересах государства, в частности когда надо было менять полномочия одного из президентов, конъюнктурно подыгрывая политической ситуации, не думая на долгосрочную перспективу", - добавила Гопко.



Во вторник Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности. Свое решение суд объяснил тем, что статья якобы нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Статья об уголовной ответственности о незаконном обогащении была внесена в украинский УК в 2015 году по требованию ЕС в рамках "плана действий" по визовой либерализации, а также в связи с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом.

