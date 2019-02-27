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НОВОСТИ

Стал известен текст проекта о дополнительных санкциях США против РФ

17:12 27.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Опубликован текст законопроекта о дополнительных санкциях США в отношении России. Документ Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 доступен на сайте американского конгресса.

Проект предусматривает введение дополнительных мер против российских банков и СПГ-проектов за пределами России.

В частности, предлагается ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом дюрацией более 14 дней. Ограничения также коснутся инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ — под запрет попадут вложения в проекты стоимостью от $1 млн. Меры будут введены против российских финансовых институтов, которые, по мнению авторов документа, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ». Сенаторы предлагают ввести ограничения и против кораблестроительного сектора РФ.

Авторами документа стали республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер и демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин. Росбалт

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