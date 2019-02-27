Стал известен текст проекта о дополнительных санкциях США против РФ
17:12 27.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Опубликован текст законопроекта о дополнительных санкциях США в отношении России. Документ Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 доступен на сайте американского конгресса.
Проект предусматривает введение дополнительных мер против российских банков и СПГ-проектов за пределами России.
В частности, предлагается ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом дюрацией более 14 дней. Ограничения также коснутся инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ — под запрет попадут вложения в проекты стоимостью от $1 млн. Меры будут введены против российских финансовых институтов, которые, по мнению авторов документа, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ». Сенаторы предлагают ввести ограничения и против кораблестроительного сектора РФ.
Авторами документа стали республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер и демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин. Росбалт
НОВОСТИ
- 18:20 27.02.2019
- Правительство Египта выплатит по 4,5 тыс. долл. семье каждого погибшего в результате трагедии в Каире
- 17:40 27.02.2019
- По делу о допинге в Зефельде задержаны атлеты из Австрии, Казахстана и Эстонии
- 17:00 27.02.2019
- Названа основная причина смерти женщин в России
- 16:32 27.02.2019
- Отмена на Украине статьи УК о незаконном обогащении грозит безвизовому режиму с ЕС
- 16:12 27.02.2019
- Белоруссия попросила у РФ кредит на $600 млн
- 16:00 27.02.2019
- Два БТР и четыре легковых автомобиля столкнулись в центре Курска
- 15:32 27.02.2019
- На пастора в ЮАР подадут в суд из-за фальшивого воскрешения
- 15:12 27.02.2019
- Земля может остаться без слоисто-кучевых облаков
- 15:00 27.02.2019
- Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое
- 14:33 27.02.2019
- Архиепископ Пражский постановил считать неканонической новую Православную церковь Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать