По делу о допинге в Зефельде задержаны атлеты из Австрии, Казахстана и Эстонии
17:40 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой провели семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийской Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.
Кроме спортсменов в Зефельде задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом. Еще двое видных медицинских функционеров задержаны на территории Германии.
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