Правительство Египта выплатит по 4,5 тыс. долл. семье каждого погибшего в результате трагедии в Каире
18:20 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Египта выплатит по 4,5 тыс. долларов семье каждого погибшего в результате взрыва и пожара, которые произошли в среду на центральном железнодорожном вокзале в столице страны, Каире. Об этом сообщила министр социального сотрудничества страны Гада Вали, ее слова приводит в своей электронной версии газета "Аль-Ватан".
По ее словам, "кабинет министров принял постановление о выплате семье каждого погибшего в результате трагедии на вокзале Рамзес по 80 тыс. египетских фунтов (чуть более 4,5 тыс. долларов)". Кроме того, добавила министр, каждый пострадавший получит от правительства единовременную компенсацию в размере 25 тыс. фунтов (около 1,4 тыс. долларов).
Несколько часов назад неуправляемый тепловоз столкнулся с перроном на центральном железнодорожном вокзале столицы Египта. В результате взрыва и возникшего после него пожара, по данным министерства здравоохранения и народонаселения страны, погибли 20 человек. Вместе с тем, как сообщила глава Минздрава Хала Саид, серьезные опасения вызывает состояние некоторых пострадавших, получивших сильные ожоги. По имеющимся данным, при пожаре на вокзале в центре Каира пострадало не менее 50 египтян.
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