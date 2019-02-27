Правительство Египта выплатит по 4,5 тыс. долл. семье каждого погибшего в результате трагедии в Каире

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Египта выплатит по 4,5 тыс. долларов семье каждого погибшего в результате взрыва и пожара, которые произошли в среду на центральном железнодорожном вокзале в столице страны, Каире. Об этом сообщила министр социального сотрудничества страны Гада Вали, ее слова приводит в своей электронной версии газета "Аль-Ватан".

По ее словам, "кабинет министров принял постановление о выплате семье каждого погибшего в результате трагедии на вокзале Рамзес по 80 тыс. египетских фунтов (чуть более 4,5 тыс. долларов)". Кроме того, добавила министр, каждый пострадавший получит от правительства единовременную компенсацию в размере 25 тыс. фунтов (около 1,4 тыс. долларов).

Несколько часов назад неуправляемый тепловоз столкнулся с перроном на центральном железнодорожном вокзале столицы Египта. В результате взрыва и возникшего после него пожара, по данным министерства здравоохранения и народонаселения страны, погибли 20 человек. Вместе с тем, как сообщила глава Минздрава Хала Саид, серьезные опасения вызывает состояние некоторых пострадавших, получивших сильные ожоги. По имеющимся данным, при пожаре на вокзале в центре Каира пострадало не менее 50 египтян.