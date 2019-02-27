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Трамп и Ким Чен Ын подпишут некое соглашение

19:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын намерены совместно подписать в четверг в рамках саммита в Ханое некое соглашение. Об этом сообщил в среду Белый дом.

Согласно обнародованному им рабочему графику Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются в этот день в 14:05 по местному времени (10:05 мск) "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения". О каком именно документе идет речь, Белый дом не уточняет.

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