Украина сдаст "Норд" учебным заведениям для научных целей
19:30 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина больше не будет выставлять на аукционы российское судно "Норд", задержанное украинскими пограничниками весной прошлого года, и может передать его морским учебным заведениям для эксплуатации в научных целях. Об этом сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на официальный ответ Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества, агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно его передача в управление заинтересованным учреждениям", - сообщили в АРМА.
В ведомстве отметили, что судно может быть передано в управление морским учебным заведениям страны для эксплуатации "в научных и учебных целях".
Ранее Украина трижды выставляла на торги судно "Норд", но продать его так и не удалось. Погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море, обвинив их в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Судно было конфисковано.
НОВОСТИ
- 20:00 27.02.2019
- Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019"
- 19:00 27.02.2019
- Трамп и Ким Чен Ын подпишут некое соглашение
- 18:20 27.02.2019
- Правительство Египта выплатит по 4,5 тыс. долл. семье каждого погибшего в результате трагедии в Каире
- 17:40 27.02.2019
- По делу о допинге в Зефельде задержаны атлеты из Австрии, Казахстана и Эстонии
- 17:12 27.02.2019
- Стал известен текст проекта о дополнительных санкциях США против РФ
- 17:00 27.02.2019
- Названа основная причина смерти женщин в России
- 16:32 27.02.2019
- Отмена на Украине статьи УК о незаконном обогащении грозит безвизовому режиму с ЕС
- 16:12 27.02.2019
- Белоруссия попросила у РФ кредит на $600 млн
- 16:00 27.02.2019
- Два БТР и четыре легковых автомобиля столкнулись в центре Курска
- 15:32 27.02.2019
- На пастора в ЮАР подадут в суд из-за фальшивого воскрешения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать