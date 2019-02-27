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Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019"

20:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не будет принимать участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

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