Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019"
20:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не будет принимать участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).
"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", - говорится в сообщении.
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