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Арестован еще один фигурант по делу о хищении газа у "Газпрома"

20:30 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы арестовал до 24 апреля еще одного фигуранта в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - и. о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирину Валешную, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Валешной меру пресечения в виде ареста до 24 апреля", - сказала судья Елена Ленская.

В среду суд отложил рассмотрение аналогичного ходатайства следователя в отношении очередного фигуранта по делу - замгенерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова в связи с неявкой его адвоката.

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