Источник: Кризис в отношениях Израиля и России преодолен

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис в отношениях Израиля и РФ, вызванный катастрофой самолета Ил-20, преодолен. Об этом сообщил журналистам в среду высокопоставленный источник в израильских правительственных кругах по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву.

"Кризис в отношениях Израиля и РФ преодолен", - сказал он. "Израиль продолжит действовать в Сирии против иранской агрессии по мере необходимости, сохраняя механизм деконфликтизации с Россией", - добавил источник.

Визит Нетаньяху в РФ 27 февраля стал первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что российский самолет сбила ракета сирийской зенитной системы С-200, когда та вела огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.