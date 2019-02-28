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На Украине вступил в силу закон о запрете россиянам наблюдать за выборами

07:30 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет россиянам наблюдать за выборами на Украине в четверг введен в действие. Соответствующий закон, опубликованный накануне в парламентской газете "Голос Украины", вступил в силу.

Верховная рада 7 февраля законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями как лично, так и в составе международных организаций на президентских, парламентских или местных выборах. В законе указано, что он вступает в силу на следующий день после официального опубликования в прессе.

26 февраля документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко.


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