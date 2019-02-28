На Украине вступил в силу закон о запрете россиянам наблюдать за выборами
07:30 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет россиянам наблюдать за выборами на Украине в четверг введен в действие. Соответствующий закон, опубликованный накануне в парламентской газете "Голос Украины", вступил в силу.
Верховная рада 7 февраля законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями как лично, так и в составе международных организаций на президентских, парламентских или местных выборах. В законе указано, что он вступает в силу на следующий день после официального опубликования в прессе.
26 февраля документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко.
НОВОСТИ
- 08:30 28.02.2019
- На рассмотрение в СБ ООН внесены две резолюции по Венесуэле от РФ и США
- 08:15 28.02.2019
- Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с шестью спутниками успешно стартовал
- 07:45 28.02.2019
- В Судане введено чрезвычайное положение для восстановления стабильности - СМИ
- 23:01 27.02.2019
- Совбез ООН может завтра рассмотреть резолюцию США по Венесуэле
- 22:40 27.02.2019
- В Госдуму внесен законопроект о "цифровых участках"
- 21:30 27.02.2019
- Источник: Кризис в отношениях Израиля и России преодолен
- 20:30 27.02.2019
- Арестован еще один фигурант по делу о хищении газа у "Газпрома"
- 20:00 27.02.2019
- Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019"
- 19:30 27.02.2019
- Украина сдаст "Норд" учебным заведениям для научных целей
- 19:00 27.02.2019
- Трамп и Ким Чен Ын подпишут некое соглашение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать