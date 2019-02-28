В Судане введено чрезвычайное положение для восстановления стабильности - СМИ

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайного положения, введенный в Судане президентом страны Омаром аль-Баширом, направлен на стабилизацию экономической ситуации. Об этом, как передал телеканал "Аль-Арабия", заявил в среду первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.

По его словам, "введенное президентом чрезвычайное положение имеет целью не прекращение антиправительственных демонстраций, а восстановление экономической стабильности страны и противодействие контрабанде".

Высказывание ибн Ауфа, назначенного на свой нынешний пост несколько дней назад, прозвучало после совместного заявления США, Великобритании, Канады и Норвегии, выступивших с резкой критикой последних действий суданских властей. Введение чрезвычайного положения в Судане эти страны охарактеризовали как "возврат к военному режиму".

Суданский МИД уже выступил с ответом на заявление четырех западных государств, назвав его "откровенным вмешательством во внутренние дела Судана".



