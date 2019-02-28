В Судане введено чрезвычайное положение для восстановления стабильности - СМИ
07:45 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим чрезвычайного положения, введенный в Судане президентом страны Омаром аль-Баширом, направлен на стабилизацию экономической ситуации. Об этом, как передал телеканал "Аль-Арабия", заявил в среду первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.
По его словам, "введенное президентом чрезвычайное положение имеет целью не прекращение антиправительственных демонстраций, а восстановление экономической стабильности страны и противодействие контрабанде".
Высказывание ибн Ауфа, назначенного на свой нынешний пост несколько дней назад, прозвучало после совместного заявления США, Великобритании, Канады и Норвегии, выступивших с резкой критикой последних действий суданских властей. Введение чрезвычайного положения в Судане эти страны охарактеризовали как "возврат к военному режиму".
Суданский МИД уже выступил с ответом на заявление четырех западных государств, назвав его "откровенным вмешательством во внутренние дела Судана".
НОВОСТИ
- 08:30 28.02.2019
- На рассмотрение в СБ ООН внесены две резолюции по Венесуэле от РФ и США
- 08:15 28.02.2019
- Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с шестью спутниками успешно стартовал
- 07:30 28.02.2019
- На Украине вступил в силу закон о запрете россиянам наблюдать за выборами
- 23:01 27.02.2019
- Совбез ООН может завтра рассмотреть резолюцию США по Венесуэле
- 22:40 27.02.2019
- В Госдуму внесен законопроект о "цифровых участках"
- 21:30 27.02.2019
- Источник: Кризис в отношениях Израиля и России преодолен
- 20:30 27.02.2019
- Арестован еще один фигурант по делу о хищении газа у "Газпрома"
- 20:00 27.02.2019
- Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019"
- 19:30 27.02.2019
- Украина сдаст "Норд" учебным заведениям для научных целей
- 19:00 27.02.2019
- Трамп и Ким Чен Ын подпишут некое соглашение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать