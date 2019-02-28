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Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с шестью спутниками успешно стартовал

08:15 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с шестью спутниками низкоорбитальной системы связи OneWeb ("Уанвеб") одноименной компании успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию запуска ведет канал компании Arianespace ("Арианспейс") на видеохостинге YouTube ("Ютьюб").

Отделение ускорителей, а также второй и третьей ступеней произойдет примерно после девяти минут полета. Теперь разгонный блок "Фрегат" в течение часа будет выводить спутники на низкую круговую орбиту на высоте 1,2 тыс. км.


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