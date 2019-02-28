На рассмотрение в СБ ООН внесены две резолюции по Венесуэле от РФ и США
08:30 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Вашингтон внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюции с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Оба текста имеются в распоряжении ТАСС.
Ожидается, что голосование по ним состоится в четверг. И Россия, и США как постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.
В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео. В последнюю версию документа также добавлен пункт о гуманитарной помощи: "[Совет Безопасности] признает главенствующую роль правительства Венесуэлы в инициировании, организации, координации и реализации международной помощи и других инициатив на своей территории, а также призывает, чтобы такая помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы".
Кроме того, в российском документе выражается "обеспокоенность угрозами применения силы в отношении территориальной целостности и политической независимости Венесуэлы, что нарушает положения статьи 2.4 Устава ООН".
Москва предлагает Совбезу призвать стороны конфликта в Венесуэле к урегулированию мирным путем в соответствии с конституцией страны.
НОВОСТИ
- 10:05 28.02.2019
- Конгресс предложил разведке США собрать данные о доходах и имуществе Путина
- 10:00 28.02.2019
- Трамп и Ким Чен Ын не достигли договоренности на саммите в Ханое
- 09:32 28.02.2019
- СМИ отметили слабость позиции Гуайдо
- 09:20 28.02.2019
- Трюдо заявил, что не намерен уходить в отставку
- 09:05 28.02.2019
- Треть американцев считает Россию главным врагом США
- 09:00 28.02.2019
- Армия Пакистана обстреляла населенные пункты на границе с Индией
- 08:45 28.02.2019
- Япония рассматривает ядерный потенциал КНДР как "большую угрозу"
- 08:15 28.02.2019
- Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с шестью спутниками успешно стартовал
- 07:45 28.02.2019
- В Судане введено чрезвычайное положение для восстановления стабильности - СМИ
- 07:30 28.02.2019
- На Украине вступил в силу закон о запрете россиянам наблюдать за выборами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать