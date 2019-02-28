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На рассмотрение в СБ ООН внесены две резолюции по Венесуэле от РФ и США

08:30 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюции с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Оба текста имеются в распоряжении ТАСС.

Ожидается, что голосование по ним состоится в четверг. И Россия, и США как постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео. В последнюю версию документа также добавлен пункт о гуманитарной помощи: "[Совет Безопасности] признает главенствующую роль правительства Венесуэлы в инициировании, организации, координации и реализации международной помощи и других инициатив на своей территории, а также призывает, чтобы такая помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы".

Кроме того, в российском документе выражается "обеспокоенность угрозами применения силы в отношении территориальной целостности и политической независимости Венесуэлы, что нарушает положения статьи 2.4 Устава ООН".

Москва предлагает Совбезу призвать стороны конфликта в Венесуэле к урегулированию мирным путем в соответствии с конституцией страны.

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