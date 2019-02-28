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НОВОСТИ

Япония рассматривает ядерный потенциал КНДР как "большую угрозу"

08:45 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии расценивает ракетно-ядерный потенциал КНДР как "большую угрозу" и выступает за его ликвидацию в полной, проверяемой и необратимой форме. Об этом заявил в четверг премьер- министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Ядерное оружие и баллистические ракеты Северной Кореи - большая угроза для Японии, - сказал он. - Мы требуем их ликвидации в полной, проверяемой и необратимой форме. Такую позицию я четко довел до сведения президента [США Дональда] Трампа".

По данным МИД Японии, КНДР в 2016-2017 гг. осуществила три ядерных испытания и 40 раз проводила испытания баллистических ракет, включая межконтинентальные баллистические.



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