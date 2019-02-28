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НОВОСТИ

Армия Пакистана обстреляла населенные пункты на границе с Индией

09:00 28.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство Asian News International. Обстрелы, по данным агентства,  велись из миномета.

Индия произвела ответные выстрелы. По информации агентства, Пакистан начал атаку в 6:00 утр (03:30 мск) в Пунче.  Коммерсантъ

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