Армия Пакистана обстреляла населенные пункты на границе с Индией

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство Asian News International. Обстрелы, по данным агентства, велись из миномета.

Индия произвела ответные выстрелы. По информации агентства, Пакистан начал атаку в 6:00 утр (03:30 мск) в Пунче. Коммерсантъ

