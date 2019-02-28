Армия Пакистана обстреляла населенные пункты на границе с Индией
09:00 28.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство Asian News International. Обстрелы, по данным агентства, велись из миномета.
Индия произвела ответные выстрелы. По информации агентства, Пакистан начал атаку в 6:00 утр (03:30 мск) в Пунче. Коммерсантъ
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