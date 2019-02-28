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НОВОСТИ

Треть американцев считает Россию главным врагом США

09:05 28.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия в глазах трети американцев является главным врагом США. Более половины уверены в существовании «критической угрозы» со стороны Москвы. Это следует из опроса, проведенного компанией Gallup.

С прошлого года число американцев, считающих Россию главным врагом, увеличилось в 1,5 раза.  Эхо Москвы

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