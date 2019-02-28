Трюдо заявил, что не намерен уходить в отставку

09:20 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с предполагаемым давлением его канцелярии на бывшего генпрокурора страны Джоди Уилсон-Рейбоулд. Об этом сообщает Global News.

Телеканал сообщил, что оппозиция Канады призвала Трюдо уйти в отставку из-за скандала вокруг его канцелярии.



Ранее генпрокурор Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу о мошенничестве компании SNC Lavalin. Газета.Ru