Трюдо заявил, что не намерен уходить в отставку
09:20 28.02.2019 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с предполагаемым давлением его канцелярии на бывшего генпрокурора страны Джоди Уилсон-Рейбоулд. Об этом сообщает Global News.
Телеканал сообщил, что оппозиция Канады призвала Трюдо уйти в отставку из-за скандала вокруг его канцелярии.
Ранее генпрокурор Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу о мошенничестве компании SNC Lavalin. Газета.Ru
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