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НОВОСТИ

СМИ отметили слабость позиции Гуайдо

09:32 28.02.2019 Источник: Газета.Ru

Призыв к помощи международного сообщества лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо демонстрируют его беспомощность. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По мнению экспертов, слабость Гуайдо может быть использована президентом Венесуэлы Николасом Мадуро как доказательство того, что лидер оппозиции хочет бросить республику на «алтарь империализма».

Как отмечается, неизвестно сможет ли Гуайдо вернуться в Венесуэлу после выступления в Колумбии.  Газета.Ru

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