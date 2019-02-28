Конгресс предложил разведке США собрать данные о доходах и имуществе Путина
10:05 28.02.2019 Источник: Lenta.ru
Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина. Об этом сказано на сайте члена Палаты представителей Элизы Стефаник.
Стефаник и ее коллега Вал Деминг подготовили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». Согласно инициативе, разведка должна собрать данные и предоставить доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях».
Законопроект составлен в связи с утверждениями о якобы предпринимавшихся попытках России подорвать американскую демократию. Lenta.Ru
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