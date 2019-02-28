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НОВОСТИ

СМИ назвали категорию российских работников, которой угрожают сокращения

11:05 28.02.2019 Источник: Известия

Риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения, следует из мониторинга Министерства труда, с которым ознакомились «Известия». Также увольнения грозят тем, кто занят в транспортной и банковской отраслях. Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек — это невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда, отмечают эксперты. 

По данным мониторинга, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

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