Зеленский заявил, что одного из его соперников на выборах ждет тюрьма

10:20

Украинский шоумен и кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что одного из его соперников ждет тюрьма.

"Кандидатов много, но один из них, без сомнения, садится в тюрьму", — перефразировал Зеленский предвыборный слоган Порошенко "Кандидатов много — президент один".



По его словам, он намерен совместно с экспертами сделать так, чтобы киевские власти, которые намерены "забрать с собой украденное у народа и армии", оказались в тюрьме. Однако, как отметил сам Зеленский, осуществить желаемое будет весьма проблематично, поскольку на Украине был отменена статья УК о незаконном обогащении. ren.tv

