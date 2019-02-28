Трамп и Ким Чен Ын не достигли договоренности на саммите в Ханое
10:00 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог будет продолжен. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Белого дома.
"В этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их (лидеров стран - прим. ТАСС) команды планируют продолжить встречи в будущем", - указывается в опубликованном документе.
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