РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс "Зеленая волна"

11:00

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте грантового конкурса по озеленению и благоустройству «Зеленая волна». В рамках конкурса организации и инициативные жители могут предложить свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя составит 50 000 руб.



К участию в конкурсе приглашаются представители муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, учебных заведений, а также команды инициативных горожан и корпоративных волонтеров. В конкурсных заявках участникам необходимо представить проект обустройства парка, сквера, аллеи, бульвара, улицы, двора или территории, прилегающей к социальному или учебному учреждению. Грантовые средства можно будет направить на приобретение саженцев деревьев или кустарников и необходимого для их посадки садового инвентаря.

«С начала реализации программы в 2017 году участие в «зеленых» проектах уже приняли более 2000 волонтеров всех возрастов. Активные горожане вместе со своими семьями и друзьями высадили более 7000 деревьев. Благодаря грантовым инициативам в 14 городах России появились придомовые сады, частично или полностью были восстановлены парки и скверы, благоустроены наиболее популярные среди жителей уличные пространства. Конкурс «Зеленая волна» становится хорошей традицией, постепенно меняющей города к лучшему, и мы будем рады, если к этой традиции присоединится еще больше жителей», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

С 25 февраля для потенциальных участников в городах реализации конкурса пройдут презентационные встречи и семинары по социальному проектированию. Прием проектных заявок продлится с 4 по 25 марта на онлайн-платформе grants.fcsp.ru. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Информацию о победителях конкурса можно узнать на сайте www.fcsp.ru/program/pomogat_prosto/grant/.

Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании: Волгоградская область (г. Волгоград), Иркутская область (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровская область (г. Новокузнецк, пгт. Белогорск), Красноярский край (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, пгт. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Ленинградская область (г. Бокситогорск), Мурманская область (г. Кандалакша), Самарская область (пгт. Новосемейкино), Свердловская область (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (г. Саяногорск).

По информации пресс-службы РУСАЛа