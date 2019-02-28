Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
11:32 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста РФ Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича" - говорится в документе.
Российский писатель и артист эстрады Михаил Жванецкий известен исполнением своих сатирических произведений. Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и др. Является основателем и художественным руководителем Московского театра миниатюр с 1988 года. В 2012 году получил звание народного артиста РФ.
Тем же указом президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" эстрадной певице Ирине Понаровской.
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