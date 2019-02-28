КНДР хотела снятия всех санкций, США отказались - Трамп

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северокорейская сторона на саммите КНДР - США хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила. Об этом в четверг на пресс- конференции по итогам саммита в Ханое заявил президент США Дональд Трамп.

"Они хотели снятия всех санкций, мы отказались. Они хотели, чтобы мы сняли все санкции в замен на ликвидацию объекта в Йонбене, нас это не устраивает", - отметил Трамп, выразив в то же время уверенность, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном остались хорошими друзьями. Президент США также заявил, что "для преодоления пропасти между США и Северной Кореей необходимо время", но подчеркнул, что с момента первого саммита (июнь 2018 г. - прим. ТАСС) их с Ким Чен Ыном взгляды "серьезно сблизились".



Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя требования Пхеньяна по отмене всех санкций в отмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, подчеркнул, что "этого было бы недостаточно для ликвидации ракетно-ядерной программы" КНДР, поэтому американская сторона не пошла на эту сделку.

