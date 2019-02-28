В случае победы России на "Евровидении" Украина откажется от участия и в следующем году
12:00 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не будет участвовать в "Евровидении-2020", если в этом году победу одержит участник от России. Об этом в четверг заявила член правления общественного вещателя Украины - Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) - Александра Кольцова.
"Если победит РФ, то я предлагаю [в следующем году] просто делать конкурс "Лучшая песня Украины", потому что мы не поедем на "Евровидение", - отметила она в эфире телеканала "Прямой".
Накануне НОТУ сообщила, что Украина отказалась участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле. Это связано с тем, что победительница национального отбора Maruv не согласилась поехать на конкурс в связи с тем, что ее не устроил предложенный НОТУ контракт, содержащий жесткие условия.
Помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене, кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ". Контракт также предполагал крупный штраф за невыполнение его условий, в то время как финансовое бремя за участие полностью ложилось на исполнителя. При этом пиар-менеджер прошлогоднего представителя Украины на конкурсе - Melovin - сообщил, что его контракт отличался от предложенного Maruv.
Вслед за Maruv НОТУ не удалось заключить контракты и с двумя другими финалистами нацотбора - коллективом Freedom Jazz и группой Kazka.
Россию на "Евровидении" в Израиле будет представлять Сергей Лазарев, который выступит по втором полуфинале 16 мая. Финал конкурса состоится 18 мая в Тель-Авиве.
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