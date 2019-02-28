0
0
138
НОВОСТИ

В случае победы России на "Евровидении" Украина откажется от участия и в следующем году

12:00 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не будет участвовать в "Евровидении-2020", если в этом году победу одержит участник от России. Об этом в четверг заявила член правления общественного вещателя Украины - Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) - Александра Кольцова.

"Если победит РФ, то я предлагаю [в следующем году] просто делать конкурс "Лучшая песня Украины", потому что мы не поедем на "Евровидение", - отметила она в эфире телеканала "Прямой".

Накануне НОТУ сообщила, что Украина отказалась участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле. Это связано с тем, что победительница национального отбора Maruv не согласилась поехать на конкурс в связи с тем, что ее не устроил предложенный НОТУ контракт, содержащий жесткие условия.

Помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене, кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ". Контракт также предполагал крупный штраф за невыполнение его условий, в то время как финансовое бремя за участие полностью ложилось на исполнителя. При этом пиар-менеджер прошлогоднего представителя Украины на конкурсе - Melovin - сообщил, что его контракт отличался от предложенного Maruv.

Вслед за Maruv НОТУ не удалось заключить контракты и с двумя другими финалистами нацотбора - коллективом Freedom Jazz и группой Kazka.

Россию на "Евровидении" в Израиле будет представлять Сергей Лазарев, который выступит по втором полуфинале 16 мая. Финал конкурса состоится 18 мая в Тель-Авиве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 28.02.2019
Более 4 млн пенсионеров к 1 июля получат перерасчет доплат к пенсиям
0
3
13:00 28.02.2019
Песков призвал не относиться всерьез к американскому законопроекту о доходах президента РФ
0
18
12:32 28.02.2019
Сенаторы США хотят ввести санкции в отношении 24 офицеров ФСБ
0
78
12:20 28.02.2019
Индия перебрасывает авиационное топливо на военные базы в Кашмире - СМИ
0
101
12:05 28.02.2019
Суверенный фонд Норвегии почти наполовину сократил вложения в гособлигации РФ
0
127
11:32 28.02.2019
Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
0
152
11:25 28.02.2019
КНДР хотела снятия всех санкций, США отказались - Трамп
0
183
11:05 28.02.2019
СМИ назвали категорию российских работников, которой угрожают сокращения
0
218
11:00 28.02.2019
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс "Зеленая волна"
0
205
10:32 28.02.2019
Венесуэла нашла новые рынки сбыта нефти - WSJ
0
262

Возврат к списку