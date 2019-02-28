Суверенный фонд Норвегии почти наполовину сократил вложения в гособлигации РФ
12:05 28.02.2019 Источник: РБК
Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) в 2018 году сократил свой портфель российских гособлигаций на 45%, с $2,25 млрд до $1,23 млрд, раскрыл фонд в годовом отчете. Это минимум с 2011 года. На пике в 2013 году норвежский фонд владел российскими госбумагами на $4,1 млрд.
В 2018 году реальной угрозой стала возможность американских санкций против суверенного долга России. В конгрессе циркулировали несколько законопроектов, содержащих такую меру, включая законопроект «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). В феврале 2019 года американские законодатели представили обновленную редакцию этого проекта, которая вновь включает санкции против нового суверенного долга России. РБК
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