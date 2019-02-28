Индия перебрасывает авиационное топливо на военные базы в Кашмире - СМИ
12:20 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятьсот автоцистерн с топливом для военной техники и заправки самолетов в настоящее время движутся по трассе Джамму-Сринагар в направлении передовых воинских гарнизонов и авиабаз в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом в четверг сообщила газета "Таймс оф Индиа".
По информации газеты, за шесть дней до предпринятого во вторник авиаудара самолетов ВВС Индии по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") на пакистанской части Кашмира, на авиабазы в штате Джамму и Кашмир была осуществлена такая же переброска топлива.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад".
Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
НОВОСТИ
- 13:05 28.02.2019
- Более 4 млн пенсионеров к 1 июля получат перерасчет доплат к пенсиям
- 13:00 28.02.2019
- Песков призвал не относиться всерьез к американскому законопроекту о доходах президента РФ
- 12:32 28.02.2019
- Сенаторы США хотят ввести санкции в отношении 24 офицеров ФСБ
- 12:05 28.02.2019
- Суверенный фонд Норвегии почти наполовину сократил вложения в гособлигации РФ
- 12:00 28.02.2019
- В случае победы России на "Евровидении" Украина откажется от участия и в следующем году
- 11:32 28.02.2019
- Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
- 11:25 28.02.2019
- КНДР хотела снятия всех санкций, США отказались - Трамп
- 11:05 28.02.2019
- СМИ назвали категорию российских работников, которой угрожают сокращения
- 11:00 28.02.2019
- РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс "Зеленая волна"
- 10:32 28.02.2019
- Венесуэла нашла новые рынки сбыта нефти - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать