Индия перебрасывает авиационное топливо на военные базы в Кашмире - СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьсот автоцистерн с топливом для военной техники и заправки самолетов в настоящее время движутся по трассе Джамму-Сринагар в направлении передовых воинских гарнизонов и авиабаз в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом в четверг сообщила газета "Таймс оф Индиа".

По информации газеты, за шесть дней до предпринятого во вторник авиаудара самолетов ВВС Индии по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") на пакистанской части Кашмира, на авиабазы в штате Джамму и Кашмир была осуществлена такая же переброска топлива.



Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад".



Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

