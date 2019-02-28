Сенаторы США хотят ввести санкции в отношении 24 офицеров ФСБ

12:32 Источник: РОСБАЛТ

Американские законодатели Линдси Грэм и Кори Гарднер (Республиканская партия), Бен Кардин, Джин Шахин и Боб Менендес решили не «оставлять безнаказанным» поведение сотрудников погранслужбы России в Керченском проливе. Речь идет о задержании 25 ноября трех кораблей Военно-морского флота Украины и аресте более 20 моряков.

Пять законодателей внесли в Сенат законопроект, которым прописываются санкции против «24 высокопоставленных сотрудников ФСБ».



Предполагается, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не отпустит задержанных моряков. Росбалт