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Песков призвал не относиться всерьез к американскому законопроекту о доходах президента РФ

13:00 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не относиться всерьез к подготовленному в США законопроекту о требовании раскрыть доходы президента России, назвав этот документ "русофобскими потугами".

 "Вряд ли стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", - сказал Песков.

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