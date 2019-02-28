Песков призвал не относиться всерьез к американскому законопроекту о доходах президента РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФпризвал не относиться всерьез к подготовленному в США законопроекту о требовании раскрыть доходы президента России, назвав этот документ "русофобскими потугами"."Вряд ли стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", - сказал Песков.