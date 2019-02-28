Более 4 млн пенсионеров к 1 июля получат перерасчет доплат к пенсиям

13:05 Источник: Эхо Москвы

Более четырех миллионов российских пенсионеров к 1 июля получат перерасчет социальных доплат к пенсиям. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, перерасчет будет сделан по всем категориям. Эхо Москвы