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Более 4 млн пенсионеров к 1 июля получат перерасчет доплат к пенсиям

13:05 28.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Более четырех миллионов российских пенсионеров к 1 июля получат перерасчет социальных доплат к пенсиям. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, перерасчет будет сделан по всем категориям.  Эхо Москвы

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