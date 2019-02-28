Рейтинг здоровья наций возглавила Испания

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Испания возглавила рейтинг здоровья наций. Страна за два года поднялась с шестого на первое место. Агентство Bloomberg проанализировало данные по 169 государствам.

В десятку вошли Италия, Исландия, Япония, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Россия оказалась на 95-м месте. Рейтинг включает показатели по ожидаемой продолжительности жизни, курению, ожирению, а также экологические факторы, в том числе доступ к чистой воде. Использовались данные ООН, ВОЗ и Всемирного банка.



Самыми нездоровыми странами Bloomberg назвал государства африканского континента, расположенные к югу от Сахары, а также Гаити, Йемен и Афганистан. Говорит Москва

