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НОВОСТИ

NASA может привлечь украинские предприятия к реализации лунных проектов

13:32 28.02.2019 Источник: Известия

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США интересуется вопросом привлечения предприятий Украины к реализации исследовательских проектов на Луне.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Facebook. Возможное участие Украины в американских миссиях по исследованию естественного спутника Земли обсудили в ходе встречи посол страны в США Валерий Чалый и глава NASA Джим Брайденстайн.

«Джим Брайденстайн поблагодарил за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны», — говорится в сообщении посольства. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в космосе, а также активизацию диалога в данной сфере. Известия

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