Индия требует освободить задержанного в Пакистане пилота без предварительных условий
14:12 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии не будет обсуждать с Пакистаном условия освобождения задержанного индийского пилота и требует его немедленного возвращения на родину. Об этом в четверг сообщает агентство Эй-эн-ай со ссылкой на неназванных представителей индийского кабмина.
"Пакистан пытается оказать давление на Индию, но мы не станем поддаваться. Они ошибочно считают, что смогут использовать пилота в качестве козыря на переговорах [с Индией]. Мы требуем его немедленного освобождения, не будет никаких договоренностей и дискуссий по поводу пилота" - заявили источники. Они также потребовали от Исламабада гуманного обращения с задержанным.
Раннее глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что пакистанские власти готовы освободить пилота, если этот жест приведет к деэскалации конфликта между двумя странами.
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