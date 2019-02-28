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ГИБДД пока не планирует вносить изменения в ПДД - глава ведомства

14:32 28.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ГИБДД не планирует в ближайшее время вносить изменения в ПДД. Об этом сообщил журналистам глава инспекции Михаил Черников.

Ранее руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сообщил, что ведомство ввело мораторий на какие-либо поправки в правила дорожного движения. Он объяснил это тем, что «всех уже замучили и запутали». Митрошин добавил, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД.  Говорит Москва

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