ГИБДД пока не планирует вносить изменения в ПДД - глава ведомства
14:32 28.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ГИБДД не планирует в ближайшее время вносить изменения в ПДД. Об этом сообщил журналистам глава инспекции Михаил Черников.
Ранее руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сообщил, что ведомство ввело мораторий на какие-либо поправки в правила дорожного движения. Он объяснил это тем, что «всех уже замучили и запутали». Митрошин добавил, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. Говорит Москва
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