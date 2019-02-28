ГИБДД пока не планирует вносить изменения в ПДД - глава ведомства

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ГИБДД не планирует в ближайшее время вносить изменения в ПДД. Об этом сообщил журналистам глава инспекции Михаил Черников.

Ранее руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сообщил, что ведомство ввело мораторий на какие-либо поправки в правила дорожного движения. Он объяснил это тем, что «всех уже замучили и запутали». Митрошин добавил, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. Говорит Москва

