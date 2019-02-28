Российское судно врезалось в мост в Ю.Корее
15:12 28.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российское судно врезалось в автомобильный мост в Южной Корее. Авария произошла в порту Пусан с грузовым судном Seagrand.
Никто не пострадал, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местную газету «Чунан Ильбо».
По данным СМИ, в 16:23 по местному времени (10:23 по московскому) сухогруз, идущий под российским флагом, угодил носовой частью между опорами моста, в верхнее полотно сооружения.
Установлено, что капитан — гражданин России — в момент столкновения был в состоянии алкогольного опьянения, сообщило, со ссылкой на морскую полицию агентство «Рёнхап». Правоохранительным органам предстоит выяснить, управлял ли он судном во время инцидента. Говорит Москва
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