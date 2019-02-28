Польша намерена потратить $50 млрд на модернизацию армии

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Польша потратит на модернизацию армии 50 млрд долларов. Сумма рассчитана до 2026 года, сообщили в Минобороны страны журналистам.

Сегодня военное ведомство Польши подписало план технической модернизации вооружённых сил. Документ включает в себя несколько программ, целью которых обозначены повышение оперативных возможностей и приобретение современного вооружения. Говорит Москва

