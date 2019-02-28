Польша намерена потратить $50 млрд на модернизацию армии
15:32 28.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Польша потратит на модернизацию армии 50 млрд долларов. Сумма рассчитана до 2026 года, сообщили в Минобороны страны журналистам.
Сегодня военное ведомство Польши подписало план технической модернизации вооружённых сил. Документ включает в себя несколько программ, целью которых обозначены повышение оперативных возможностей и приобретение современного вооружения. Говорит Москва
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