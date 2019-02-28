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НОВОСТИ

Курганмашзавод перешел под акционерный контроль Государственной Корпорации "Ростех"

16:00 28.02.2019

Сделка по приобретению 74,5% акций ПАО «Курганмашзавод» состоялась 21 февраля 2019 года. Покупателем акций выступило АО НПО «Высокоточные комплексы», входящее в состав ГК «Ростех». Условия сделки не разглашаются.

Таким образом, передача предприятий военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» в контур управления Государственной Корпорации «Ростех» завершена.

 

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