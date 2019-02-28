В Ульяновске ФСБ задержала пятерых иеговистов
16:12 28.02.2019
В Ульяновской области силовики задержали пятерых «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России организация — прим. ред.). «Руководитель и активные члены ячейки «Свидетелей Иеговы Ульяновска» проводили конспиративные встречи и индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов, пропагандировали превосходство идей организации над иными религиозными учениями, занимались привлечением новых членов в свою группу», — сообщили сегодня в региональном управлении ФСБ.
Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд Москвы по иску Минюста РФ признал российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Однако президент Владимир Путин назвал «полной чушью» включение «свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций и пообещал разобраться с этим. znak.com
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