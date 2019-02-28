Военнослужащий Черноморского флота осужден на 10 лет за шпионаж в пользу Украины

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий Черноморского флота и его гражданская супруга осуждены к 10 и 9 годам соответственно за шпионаж в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа", - сообщили в ЦОС. Решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Сухоносова - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.



Они были задержаны в сентябре 2017 года Федеральной службой безопасности в Симферополе. "В ходе суда они вину признали полностью и раскаялись в содеянном", - отметили в ЦОС.

