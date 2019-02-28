Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости ОРВИ в Москве остается низким
16:52 28.02.2019
Показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в российской столице уже третью неделю подряд снижаются, отмечают представители Роспотребнадзора по Москве. «Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах остаются ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению - на 42,8 %, - отмечает пресс-служба ведомства. - В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 59 %. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,12% (на предыдущей неделе - 0,17 %)».
Для того, чтобы добиться этого, в Москве осенью была проделана большая работа. Против гриппа в ходе специальной программы Департамента здравоохранения столицы было вакцинировано более 7,5 млн граждан, что составляет более 60% населения магаполиса. Более 2,3 млн человек в Москве были привиты за счет работодателей.
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