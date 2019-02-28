Обнаружена новая элементарная частица
17:00 28.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ходе эксперимента на Большом адронном коллайдере найдена новая элементарная частица. Это открытие подтвердило правильность существующей теории строения материи — Стандартной модели.
Об этом сообщает Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские специалисты входили в международный коллектив учёных, которые и проводили эксперименты.
Найденная в этот раз частица ранее не обнаруживалась в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. По заявлению учёных, это «настоящий повод для радости». Говорит Москва
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