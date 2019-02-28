0
0
70
НОВОСТИ

Обнаружена новая элементарная частица

17:00 28.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ходе эксперимента на Большом адронном коллайдере найдена новая элементарная частица. Это открытие подтвердило правильность существующей теории строения материи — Стандартной модели.

Об этом сообщает Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские специалисты входили в международный коллектив учёных, которые и проводили эксперименты.

Найденная в этот раз частица ранее не обнаруживалась в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. По заявлению учёных, это «настоящий повод для радости».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 28.02.2019
Назначен новый начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
0
15
17:12 28.02.2019
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
0
72
16:52 28.02.2019
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости ОРВИ в Москве остается низким
0
106
16:32 28.02.2019
Военнослужащий Черноморского флота осужден на 10 лет за шпионаж в пользу Украины
0
147
16:12 28.02.2019
В Ульяновске ФСБ задержала пятерых иеговистов
0
169
16:00 28.02.2019
Курганмашзавод перешел под акционерный контроль Государственной Корпорации "Ростех"
0
159
15:32 28.02.2019
Польша намерена потратить $50 млрд на модернизацию армии
0
230
15:12 28.02.2019
Российское судно врезалось в мост в Ю.Корее
0
220
15:00 28.02.2019
Путин потребовал от МВД повышать уровень раскрываемости преступлений
0
212
14:32 28.02.2019
ГИБДД пока не планирует вносить изменения в ПДД - глава ведомства
0
234

Возврат к списку