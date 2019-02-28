Назначен новый начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
17:40 28.02.2019 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Романа Плугина начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Роман Плугин возглавлял УВД по Южному административному округу столичного главка МВД. В 2013 году он занимал должность начальника отдела спецопераций Главного управления собственной безопасности МВД России. RNS
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