Назначен новый начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

17:40 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Романа Плугина начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Роман Плугин возглавлял УВД по Южному административному округу столичного главка МВД. В 2013 году он занимал должность начальника отдела спецопераций Главного управления собственной безопасности МВД России. RNS



