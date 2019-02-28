Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
18:24 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% в 2020 году. Об этом он сообщил в ходе конференц-звонка, посвященного итогам работы банка в 2018 году.
"Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%", - сказал Греф.
При этом глава банка отметил, что до конца этого года ставки вряд ли опустятся до 8%.
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