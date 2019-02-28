Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% в 2020 году

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% в 2020 году. Об этом он сообщил в ходе конференц-звонка, посвященного итогам работы банка в 2018 году.

"Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%", - сказал Греф.

При этом глава банка отметил, что до конца этого года ставки вряд ли опустятся до 8%.